Минчанин сделал поисковик по блокчейну и токенам

Разработчик из Минска Константин Келлер создал сервис Ekkø для повышения криптограмотности, сообщает Dev.by. Он отвечает на запросы, используя проверенную базу информации и обученную нейронную сеть.

Ekkø доступен в виде ботов для Telegram, Slack, Messenger, Twitter и Line и отдельного сайта. Сервис отвечает на прямые запросы пользователей, используя базу проверенной информации по заданной теме и предобученную нейронную сеть. Это позволяет отвечать на вопрос, а не выдавать набор ссылок на сайты или документы, в которых такой ответ может содержаться.

Кроме этого, боты способны конвертировать любую из более двух тысяч криптовалют и токенов, предоставлять информацию о курсах на заданную дату, сравнивать цены на 79 биржах. Сервис также помогает узнавать баланс биткоин- или Ethereum-кошельков и объясняет блокчейн-терминологию.

Каждый вопрос обрабатывается определенным «навыком» с помощью API. В планах создателей — увеличить их количество, внедрить обмен валют через ShapeShift API, а также уведомления о движении курсов, вычисления (например, рыночной доли криптовалюты) и доработать уже имеющиеся возможности (добавить визуализацию курсов, улучшить обработку запросов).

Сервис станет доступен на Amazon Alexa, Google Home и даже через SMS.