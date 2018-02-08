Минские «Цмокі» сыграют с итальянским «Авеллино» в плей-офф Кубка ФИБА

Ведущий баскетбольный клуб Беларуси сразится с итальянцами 7 и 14 марта. Первый матч 1/8 финала пройдет в гостях.

В прошлом сезоне «Авеллино» финишировал третьим в чемпионате Италии. На групповом этапе Лиги чемпионов итальянские баскетболисты финишировали на пятом месте. За этот клуб раньше выступал нынешний спортивный директор минчан Егор Мещеряков.

БК «Цмокі» вошел в 16 сильнейших команд турнира после крупной домашней победы над черногорским «Морнар-Бар» — 84:45.