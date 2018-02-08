Лукашенко поставил Шейману новые задачи

На сегодняшней встрече с управляющим делами президента Виктором Шейманом Александр Лукашенко отметил, что роль и значение этой структуры в экономике страны необходимо усиливать.

Глава государства назвал это «главной задачей» УДП.

Шейман рассказал, что входящие в структуру предприятия показали хорошую динамику, повысилась рентабельность в сельскохозяйственном и промышленном сегментах. В частности, экспорт товаров и услуг в целом по УПД в прошедшем году вырос на 21,4% по сравнению с 2016 годом. Положительное сальдо внешней торговли увеличилось на 24%.

Был рассмотрен вопрос создания предприятия в сфере электронных лотерей.

Кроме этого, управделами доложил о реформировании сельскохозяйственного холдинга, входящего в структуру УДП, создании товаропроводящей сети по поставкам в российские регионы мясной и молочной продукции.