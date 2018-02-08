Директор Национального антикоррупционного бюро Украины: власть ошибается, если думает, что нас можно запугать

По словам директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, что власти и правоохранительные органы во втором полугодии прошлого года пытались разрушить НАБУ.

«Последние полгода — это были беспрецедентные попытки давления на НАБУ, беспрецедентные попытки уничтожить наши институты — и антикоррупционную прокуратуру, и Антикоррупционное бюро», — приводит УНИАН слова Сытника.

Он убежден, что эти попытки не являются последними, так как сотрудники НАБУ чувствуют, насколько это сопротивление растет с каждым расследованием.

«От себя лично я заверяю, что мы будем держаться до последнего, и мы готовы делать ту работу, которую делали до этого. Вы знаете, что иногда наших работников арестовывают, вбрасывают в интернет данные по поводу закрытых наших сотрудников. Конечно, это не помогает нашей работе, но если кто-то думает, что нас можно запугать или каким-то образом остановить, то они ошибаются», — подчеркнул Сытник на пресс-конференции в Киеве.