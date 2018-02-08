Налоговая: возвратить уплаченный сбор «на тунеядство» захотели более 19 тыс. человек

Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сообщила, что за возвращением уплаченного сбора на финансирование госрасходов с момента начала его возврата в налоговые органы обратилось более 19 тысяч человек.

По ее словам, «абсолютному большинству из них сбор вернули. Около шести миллионов рублей возвращено из бюджета».

Шевченко напомнила, что возврат сбора осуществляется по письменному заявлению, которое необходимо представить в налоговую инспекцию по месту жительства.

На вопрос БелаПАН, почему не предусмотрена возможность возврата сбора всем уплатившим без подачи с их стороны документов, замминиста ответила, что возврат средств из бюджета — «это административная процедура», поэтому без заявления она не может быть осуществлена.

Как ранее отмечалось, на 20 февраля 2017 года, по данным фискального ведомства, сбор уплатили более 54 тыс. человек из 470 тыс., которым были разосланы уведомления.