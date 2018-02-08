Семашко: белорусские НПЗ должны иметь альтернативные источники поставок нефти

Белорусские НПЗ должны иметь альтернативные источники поставок нефти, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко 8 февраля на итоговой коллегии совета концерна «Белнефтехим».

Мозырский НПЗ. Фото mnpz.by

По информации вице-премьера, в 2017 году ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ получили для переработки 18 млн тонн российской нефти, сообщает БЕЛТА. В нынешнем году, по его словам, объем будет таким же, что соответствует договоренностям с Россией.

«Но должны быть варианты, это очевидно для директоров НПЗ, руководства концерна «Белнефтехим» с учетом стоящих перед отраслью задач», — отметил он. В прошлом году в рамках диверсификации источников углеводородного сырья были организованы поставки иранской нефти.

Вице-премьер подчеркнул, что все вопросы по нефти с Россией урегулированы по 2024 год. С Беларуси снято обязательство ежегодно поставлять в Россию 1 млн тонн нефтепродуктов в год. По его словам, если бы эти поставки были обязательными, это могло бы привести к убыткам 150 млн в год.

Последний белорусско-российский нефтегазовый конфликт, который тянулся больше года, был разрешен в апреле 2017 года на уровне президентов. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о формуле по цене на газ до 2019 года, по нефти — до 2024 года. Была также достигнута договоренность о восстановлении годового объема поставок российской нефти в Беларусь до 24 млн тонн в год.

Искать альтернативные варианты поставок нефти правительству «в связи с поведением России» ранее поручал Александр Лукашенко.

В феврале 2017 года стало известно, что дочернее предприятие государственной «Белоруснефти» Beloil Polska заключило с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) сделку на поставку 600 тысяч баррелей нефти. Первая партия иранской нефти была доставлена в марте в Одесский порт, а затем железной дорогой — в Беларусь. В Минске заявляли, что иранская нефть призвана стать альтернативой российской, поставки которой в Беларусь с начала года были значительно сокращены из-за разногласий в энергетической сфере.

Как заявил Владимир Семашко в ходе общения с журналистами в рамках Белорусского промышленного форума 23 мая 2017 года, он не исключает, что поставки в Беларусь иранской нефти будут продолжены.