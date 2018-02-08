Президент назначил Геннадия Давыдько сенатором

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Лукашенко назначил экс-главу Белтерадиокомпании и нового руководителя Белой Руси депутатом верхней палаты белорусского парламента — Совета РеспубликиСоответствующий указ опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Президент имеет право назначить восемь сенаторов. По этой квоте ранее назначили только одного — Александра Попкова. Вероятно, компанию им составит бывший главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович

Журналистов уволили 6 февраля. Тогда Лукашенко сказал, что подумает о возможном назначении обоих сенаторами. Давыдько сменил Иван Эйсмонт, а Якубовича — Дмитрий Жук.


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Тэги: Совет Республики Персона: Геннадий Давыдько Павел Якубович

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