Президент назначил Геннадия Давыдько сенатором

Лукашенко назначил экс-главу Белтерадиокомпании и нового руководителя Белой Руси депутатом верхней палаты белорусского парламента — Совета Республики. Соответствующий указ опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Президент имеет право назначить восемь сенаторов. По этой квоте ранее назначили только одного — Александра Попкова. Вероятно, компанию им составит бывший главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович.

Журналистов уволили 6 февраля. Тогда Лукашенко сказал, что подумает о возможном назначении обоих сенаторами. Давыдько сменил Иван Эйсмонт, а Якубовича — Дмитрий Жук.