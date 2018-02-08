Видеофакт. По улицам Сочи дефилировал турист налегке — в очках и с рюкзаком

Очевидцами странного происшествия стали в четверг, 8 февраля, прохожие сочинских улиц Горького, Чебрикова, Северной и Чайковского. По бульварам ходил молодой мужчина, вся «одежда» которого состояла из солнцезащитных очков и рюкзака.

Эксгибиционист вел себя спокойно и даже респектабельно. Он не спеша фланировал по тротуарам и даже подал милостыню старушке возле одного из магазинов.

Озадаченные прохожие снимали прогулку «нудиста» на видео, а самые сознательные звонили в полицию, сообщает maks-portal.ru.

Приехавший наряд сотрудников полиции задержал голого туриста и доставил в отделение. С ним поработают психологи, чтобы определить — болен он, или просто «ловит хайп». Если врачи признают «голыша» вменяемым, ему грозит обвинение в хулиганстве и административное наказание.