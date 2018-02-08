Нигерия будет отправлять в Беларусь студентов

/ Общество
Просмотров: 83 Комментариев: 0

О сотрудничестве в области образования договорились министр образования Нигерии Малам Адаму Адаму и белорусский посол Вячеслав Бескостый, сообщает пресс-служба МИД.

Нигерийцы интересуются белорусским образованием, особенно в сферах медицины, информационных технологий, инженерного дела и сельского хозяйства.

Белорусский дипломат заверил министра, что наша страна готова рассмотреть любые предложения по развитию двустороннего сотрудничества, в том числе по учебе нигерийцев в белорусских вузах.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Беларусь-Нигерия высшее образование Персона: Малам Адаму Адаму Вячеслав Бескостый

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)