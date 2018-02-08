Россиянин арестован на три месяца за избиение охранника минского метро

Гражданин России приговорен к трем месяцам ареста за избиение охранника, не пустившего его пьяным в минское метро.

Скриншот видео с камер наблюдения. Фото: УСК по Минску

Как сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян, суд Первомайского района Минска признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде трехмесячного ареста.

В пользу потерпевшего в счет возмещения имущественного ущерба взысканы 64,28 рубля, а также денежная компенсация морального вреда в размере 1 тыс. рублей. Также с обвиняемого взысканы в доход государства госпошлина и процессуальные издержки.

Как сообщалось, 13 ноября 2017 года 38-летний мужчина, будучи пьяным, пытался пройти на станцию метро «Уручье». Инспектор службы безопасности, следуя инструкции, не пустил его на платформу. Мужчина начал возмущаться, и охранник вызвал наряд милиции. Нарушитель не стал дожидаться сотрудников правопорядка и покинул вестибюль. Но вскоре вернулся и ударил сотрудника метрополитена кулаком в лицо, а когда тот упал — ногой в живот. Нападавший вскоре был задержан, когда входил на станцию со стороны другого вестибюля.