Осужденному за транснациональный кардинг могилевчанину грозит новый срок

Октябрьский суд Могилева 8 февраля начал рассмотрение уголовного дела могилевчанина Евгения Печкуренко, который обвиняется в хищении более 340 тысяч долларов с использованием компьютерной техники.

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Напомним, 10 апреля прошлого года этот же районный суд признал Печкуренко и Ричарда Солодкого виновными по ч. 4 ст. 212 УК (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Как следовало из обвинительного приговора, они похитили с платежных банковских карт, принадлежащих гражданам США, 237.159,71 доллара США, чем нанесли ущерб банкам, эмитировавшим платежные карты American Express Company. Печкуренко приговорили к 11 с половиной годам лишения свободы, Солодкого — к 9 годам в колонии усиленного режима. Обвиняемые обжаловали приговор в Могилевском областном суде, указывая на ряд несоответствий в обвинении, но их доводы были отклонены.

Теперь обвинение предъявлено только Печкуренко. Согласно материалам дела ему вменяются новые хищения денег с банковских карт иностранцев путем несанкционированных покупок различных товаров в интернет-магазинах на общую сумму более 340 тыс. долларов.

Согласно обвинению, в период с 2009 по 2015 год Печкуренко входил в состав транснациональной группы, участники которой находились в Беларуси, России, Украине, Латвии, Молдавии, США и других странах. «Совершали хищение имущества путем использования компьютерной техники и несанкционированного доступа к информации о банковских карт-счетах и реквизитах банковских платежных карт, неправомерного завладения компьютерной информацией, персональными данными держателей», — заявила в суде гособвинитель Елена Шумейко.

По данным обвинения, преступления имели транснациональный характер, были начаты, продолжены и совершены Печкуренко на территории Беларуси, России, ОАЭ, Андорры при «соучастии лиц, действовавших в четком распределении ролей каждого из участников».

Как заявил судья Денис Кичигин, рассматриваемое дело очень объемное — только текст обвинения занимает около 160 страниц, и в зале, помимо двух народных заседателей, присутствует третий, запасной. Оглашение обвинения, предположительно, займет три дня.

«Все то же самое, что было в прошлом деле, лишь добавили какие-то новые карточки и новые эпизоды, — заявил в комментарии БелаПАН отец обвиняемого Александр Печкуренко. — Только в прошлый раз была группа, а теперь он один и неустановленные лица. Я вижу в этом суде желание Следственного комитета реабилитироваться за несоответствия в прошлом деле. После того, как Евгений в предыдущем суде указал на несостоятельность предъявленных обвинений, в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по тем же статьям за тот же период времени».

Следует отметить, что в августе родственники Печкуренко и Солодкого обращались в правозащитное учреждение «Нью платформ инновейшн». Они считают, что материалы уголовного дела не соответствуют фактическим обстоятельствам и сфальсифицированы следователями главного следственного управления СК Беларуси, а предъявленное обвинение — не соответствует действительности.

Ознакомившись с материалами дела, «Нью платформ инновейшн» заявила, что не смогла прийти к выводу о виновности или невиновности Печкуренко и Солодкого, но «выявила ряд грубейших нарушений, несущих в себе угрозу национальной безопасности Республики Беларусь». 8 ноября директор правозащитного учреждения Андрей Бондаренко направил в КГБ и Администрацию президента заявление с просьбой содействовать пересмотру уголовного дела Печкуренко и Солодкого.

«Нью платформ инновейшн» полагает, что в материалах дела «присутствует достаточно доказательств неправомерной деятельности ГСУ, направленной на вывод средств под видом исковых требований за пределы Республики Беларусь на подставные (лжепредпринимательские) коммерческие структуры, путем фабрикования материалов уголовного дела и выставления фиктивных исковых требований». По оценке правозащитников, «все указывает на то, что следственные органы целенаправленно использовали заведомо ложную информацию и искажали фактические обстоятельства уголовного дела».

Помимо пересмотра уголовного дела Бондаренко просил проверить изложенные в заявлении факты «на предмет событий и деяний, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь и безопасности ее финансово-кредитной системы».

Обращение было направлено в ГСУ, откуда спустя два месяца правозащитник получил ответ. Его суть сводится к тому, что расследование уголовного дела было «всесторонним, полным и объективным», а доводы о событиях и деяниях, которые якобы создают угрозу национальной безопасности Беларуси, «подтверждения не нашли».

«Как видно из ответа, с нашими аргументами о допущенных многочисленных процессуальных нарушениях и отсутствии здравой логики в предъявленном обвинении ГСУ Республики Беларусь не согласилось. Честно говоря, мы бы очень удивились, если бы следователи, доведя дело до обвинительного приговора, сами бы обратились в прокуратуру с просьбой устроить им показательную порку за откровенные нарушения и некоторые «несоответствия» в материалах дела», — так прокомментировал ответ ГСУ Андрей Бондаренко.