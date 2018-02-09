CAS не удовлетворил жалобы 47 россиян — они пропустят Олимпиаду в Пхёнчхане

В пятницу, девятого февраля, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала в апелляции российских спортсменов, которых МОК оставил без Олимпиады-2018.

Как отмечается, в список попали 45 спортсменов и два тренера. В российском спортивном сообществе назвали такое решение «шоком».

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что CAS не будет полностью как запрещать, так и участвовать в Олимпиаде подавшим апелляции россиянам. Дескать, кое-кто все же получит возможность выступить на главных зимних стартах четырехлетия.

Стало известно, что решение по россиянам приняла «тройка» в составе: Кэрол Робертс (Канада, председатель), Бернхард Велтен (Швейцария) и Зали Стеггалл (Австралия).