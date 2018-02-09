Раскрыт крупнейший секс-скандал в британской власти: женщин не только щупали, но и насиловали

Согласно опросу, в котором приняли участие 1377 сотрудников британского парламента, стало известно, что в прошлом году каждый пятый хоть раз подвергался сексуальным домогательствам.

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Также сообщается, что женщины, работающие в Вестминстере, в два раза чаще, чем мужчины, становятся жертвами домогательств. В некоторых случаях они признавались, что их не только щупали, но и насиловали, пишет lenta.ru со ссылкой на The Independent.

По словам авторов доклада, вне зависимости от того, какие меры будут приняты по итогам, важно хотя бы то, что теперь сотрудники парламента почувствуют: они могут рассказать о том, что с ними случилось, не рискуя при этом потерять работу.

Ранее британские СМИ сообщали, что министр обороны Майкл Фэллон ушел в отставку после обвинения в домогательстве к журналистке. Через несколько дней после этого от работы в парламенте из-за подозрений в сексуальных домогательствах отстранили депутата от Лейбористской партии Келвина Хопкинса. 27-летняя Ава Этемадзаде рассказала, что 76-летний политик отправлял ей на телефон «непристойные сообщения». В частности, мужчина называл ее «привлекательной» и «прекрасной молодой женщиной».