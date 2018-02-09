Конгресс США не может выделить деньги на работу правительства

Администрация президента США посоветовала всем американским госучреждениям вновь готовиться к закрытию.

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Все дело в том, что в парламенте самой могущественной страны в мире никак не могут договориться о бюджете правительства. В связи с чем, госслужащим не из чего платить.

Действие временной резолюции, на основании которой работал Кабинет министров, истекло сегодня в полночь.

В Палате представителей обещают, что пакет будет принят, вероятно уже к началу сегодняшнего рабочего дня.

Если так и случится, в работе федерального правительства не возникнет почти никаких перебоев. Если же нет, последует реальное закрытие правительства – уже второе в 2018 году.

Принять бюджет в срок не удалось из-за девятичасового выступления сенатора Рэнда Пола, который возражает против увеличения дефицита бюджета на 300 млрд долларов.

Это уже не первый раз, когда американские госучреждения сталкиваются с грозящим им закрытием, напоминает РБК. 20 января из-за того, что конгрессмены не смогли принять закон о финансировании правительства, в полночь по местному времени федеральные агентства США остановили работу.

Сотрудникам американских ведомств тогда предложили остаться дома или поработать без оплаты, до тех пор пока законодатели не договорятся.

Прежде подобная ситуация возникала в 2013 году. Тогда приостановка работы правительства США затянулась на 16 дней.