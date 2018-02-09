Лукашенко объявил 2018-й Годом малой родины

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2018 год в Беларуси решено объявить Годом малой родины. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 февраля на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли.

Фото пресс-службы президента Беларуси

На принятие такого решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека, пояснил президент.

«Она многолика. Для одних — это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других — кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

Пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому клочку земли, подчеркнул президент.

«Очень хочется, чтобы помощь шла от сердца, стала собственной инициативой. Она может быть материальной, созидательной, просветительской, творческой — кто как может и кто сколько может. Зависит от возможностей, фантазии и желания каждого. Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю этой малой родины, этого клочка нашей земли», — сказал Лукашенко.

Беларусь — красивая и благоустроенная страна с чистыми уютными городами, ухоженными сельхозугодьями, богатой природой, подчеркнул официальный лидер.

«Государство много сделало в этом направлении и не остановится на достигнутом. Но ведь нет предела совершенству, и всегда найдется, где применить собственные силы. Беларусь — наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым. Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей земли. Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль, сделает страну еще краше», — заявил Лукашенко.

По его словам, «человек, который вырос в деревне, среди полей, лесов и рек, знает, какой силой и энергией наполняет природа всех, кто с нею близок». «Куда бы потом ни забросила судьба, он пронесет эту связь через всю свою жизнь. И Родина навсегда останется в его сердце», — сказал глава государства.

 


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Тэги: Год малой родины малая родина Персона: Александр Лукашенко

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  • Праз ТРЫ з паловай гады: «17 декабря 1994 года на III ПКБ принята резолюция: «Об отношении коммунистов республики к намеченной реорганизации общественного сельскохозяйственного производства» В ней говорится «В антикризисной программе Президента РБ «Концепция стабилизации и развития агрокомплекса Республики Беларусь» сделана ставка на УНИЧТОЖЕНИЕ колхозно-совхозного строя… … «Поэтому, – подчеркивается в резолюции, – мы со всей решительностью говорим безоглядным «рыночникам»: перестаньте играть с огнем!» Съезд обратился ко всем честным труженикам села и города с призывом осознать их серьезность нависшей угрозы, сказать РЕШИТЕЛЬНОЕ «нет!» капитализации сельского хозяйства». «Коммунисты не торгуют землей», «Бел Нива», 21.12.1994 г., В. Леганьков.
  • 2018 год в Беларуси решено объявить Годом малой родины ++++++++== пазнаВАТА Лаўрэат Прэміі часопіса “Беларусь” за 1991 год. “Зноў i зноў перачытваю «Кодэкс Беларускай ССР» аб зямлi i думаю: цi зможа ён змянiць сiтуацыю ў сельскай гаспадарцы, а праз яго i ў эканомiцы i ў сацыяльнай сферы? Рыхтуючы дакумент, планавалi, што ён дапаможа перавярнуць iснуючую прыгоннiцкую феадальную сiстэму. Селянiн жа сёння заняволены не проста эканамiчна. Камандна-адмiнiстрацыйная сiстэма кiравання сельскай гаспадаркай прымушае яго нават думаць так, як хоча кiраўнiк. Я непасрэдна працую з людзьмi, гутару з iмi i бачу: яны да гэтага часу баяцца выказаць свой пункт гледжання, асцярагаючыся рэпрэсiй з боку, як яны называюць «удзельных князёў i феадалаў». Гэта страшная, ненармальная сiстэма, якая стварыла армiю ГУЛЬТАЁЎ, ЛАЙДАКОЎ, ПАДЗЕНШЧЫКАЎ, якая стрымлiвае iмкненне працавiтай часткi сялянства да высокапрадукцыйнай працы. Што ж, шкада, канечне, што беларускi парламент адхiлiў прыватызацыю, у тым лiку i на зямлю. Але я не трачу надзеi: праз ДВА-ТРЫ ГЫДЫ нам ПРЫЙДЗЕЦЦА ВЯТРНУЦЦА да гэтага пытання. Жыццё прымусiць.» А. Лукашэнка «Вялiкi перадзел?», часопіс «Беларусь», № 3, 1991 г.
  • Праз ТРЫ з паловай гады: «17 декабря 1994 года на III ПКБ принята резолюция: «Об отношении коммунистов республики к намеченной реорганизации общественного сельскохозяйственного производства» В ней говорится «В антикризисной программе Президента РБ «Концепция стабилизации и развития агрокомплекса Республики Беларусь» сделана ставка на УНИЧТОЖЕНИЕ колхозно-совхозного строя… … «Поэтому, – подчеркивается в резолюции, – мы со всей решительностью говорим безоглядным «рыночникам»: перестаньте играть с огнем!» Съезд обратился ко всем честным труженикам села и города с призывом осознать их серьезность нависшей угрозы, сказать РЕШИТЕЛЬНОЕ «нет!» капитализации сельского хозяйства». «Коммунисты не торгуют землей», «Бел Нива», 21.12.1994 г., В. Леганьков.
  • Парз ДЗЕВАЦЬ год: Апрель. 2000 г. «Товарищ» газета коммунистов калякинцев «ОСТАНОВИМ РАЗРУШИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ! «Как уже сообщалась, исполнительная, власть Республики Беларусь приступила к практической реализации статьи 1141 Гражданского кодекса, предусматривающей насильственную ЛИКВИДАЦИЮ колхозов и совхозов. …По решению Бюро ЦК ПКБ партийные организации республики период с 20 апреля по 15 июня 2000 года проведут сбор подписей граждан в ЗАЩИТУ колхозов и совхозов республики. Собранные подписи будут переданы в соответствующие государственные органы для принятия решения об ОТМЕНЕ этого АНТИНАРОДНОГО положения Гражданского кодекса».
  • 08.02.2000 «Белорусская нива» «Председатель Комиссии по аграрным вопросам ПП Николай Куцко: --Понятие «КОЛХОЗ» как предприятие, базирующееся на коллективной форме собственности, которая оказалось «ВНЕ ЗАКОНА» еще до принятия нового Гражданского кодекса. Конституцией Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями), ПРИНЯТОЙ НА РЕФЕРЕНДУМЕ референдуме 24 ноября 1996 года (статья 13), определено : «Собственность может быть государственной и частной» и ТОЧКА.