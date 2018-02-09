Лукашенко объявил 2018-й Годом малой родины

2018 год в Беларуси решено объявить Годом малой родины. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 февраля на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли.

Фото пресс-службы президента Беларуси

На принятие такого решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека, пояснил президент.

«Она многолика. Для одних — это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других — кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

Пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому клочку земли, подчеркнул президент.

«Очень хочется, чтобы помощь шла от сердца, стала собственной инициативой. Она может быть материальной, созидательной, просветительской, творческой — кто как может и кто сколько может. Зависит от возможностей, фантазии и желания каждого. Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю этой малой родины, этого клочка нашей земли», — сказал Лукашенко.

Беларусь — красивая и благоустроенная страна с чистыми уютными городами, ухоженными сельхозугодьями, богатой природой, подчеркнул официальный лидер.

«Государство много сделало в этом направлении и не остановится на достигнутом. Но ведь нет предела совершенству, и всегда найдется, где применить собственные силы. Беларусь — наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым. Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей земли. Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль, сделает страну еще краше», — заявил Лукашенко.

По его словам, «человек, который вырос в деревне, среди полей, лесов и рек, знает, какой силой и энергией наполняет природа всех, кто с нею близок». «Куда бы потом ни забросила судьба, он пронесет эту связь через всю свою жизнь. И Родина навсегда останется в его сердце», — сказал глава государства.