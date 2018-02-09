Фотофакт. В жилом доме в Петербурге произошел взрыв

В жилом доме на улице Репищева в Санкт-Петербурге произошел взрыв, выбиты окна и разрушены балконы на третьем этаже многоэтажного здания.

Фото: Denis Yurkoff/spb_today/vk.com

Кроме того, повреждения получили стоящие на улице автомобили. Как сообщает «Фонтанка.ру», дом был построен недавно, но уже заселен. На месте происшествия находятся экстренные службы.

По предварительным данным, взрыв мог произойти во время монтажа натяжных потолков в одной из квартир. Очевидцы сообщают о двоих пострадавших.