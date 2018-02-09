В Могилеве провели обыски у анархистов

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью обыскали две квартиры активистов из Могилева Юлии и Тимофея из-за порчи памятника Ленину, сообщает Spring96.org.

Милиционеры не застали Юлию дома — она учится и живет в Минске — и пообщались с ее родителями. По их информации, девушка причастна к порче памятника Ленину в апреле 2017 года. При обыске они ничего не изъяли. Юлию пригласили на беседу в Следственный комитет и вызвали к администрации ее учебного заведения.

Также обыск прошел у матери Тимофея. Ей сказали, что парень должен явиться в СК на допрос в качестве свидетеля по этому делу. Сам Тимофей утверждает, что не имеет отношения к порче памятника.