Сборная России на открытии Олимпиады шла под флагом МОК

Российские спортсмены вышли на Олимпийский стадион Пхенчхана под флагом Международного олимпийского комитета. Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоялась 9 февраля.

В связи с допинговым скандалом, разразившемся после предыдущих зимних олимпийских игры, которые прошли в 2014 году в Сочи, МОК не допустил большое число российских спортсменов к Играм в Пхенчхане, а допущенных обязал выступать под нейтральным флагом.

Флаг МОК, под которым «олимпийские атлеты России» приняли участие в церемонии открытия, нес волонтер, а не один из российских спортсменов. Отметим, что российские флаги присутствуют на трибунах спортивных арен, где уже начались соревнования.