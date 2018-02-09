За участие в митинге — уборка снега. В Петербурге наказали оппозиционера

Участника антикоррупционной акции Михаила Смирнова отправили убирать снег у военкомата в Петергофе, не дожидаясь Верховного суда. Об этом сообщает Fontanka.ru со ссылкой на юриста активиста Александра Передрука.

«Суды назначили молодому человеку наказание в виде обязательных работ. Мы подготовили жалобу в Верховный Суд России. На днях к Михаилу пришли приставы и обязали выполнять работы», — рассказал Передрук.

Он уточнил, что Смирнову нужно отработать 20 часов, убирая снег, но, по его мнению, Верховный суд может не согласиться с позицией нижестоящих инстанций. «Смирнова уже не могут привлечь к другой ответственности, например, в виде штрафа, так как он уже отбыл наказание, которое по сути являеется более суровым. Если же в результате рассмотрения дело будет прекращено, то заявитель сможет обратиться в суд для взыскания компенсации морального вреда», — заключил юрист.

Оппозиционный митинг состоялся на Марсовом поле в Петербурге 12 июня. На него пришли около 10 тысяч сторонников Алексея Навального, более 500 из них задержали.