Писательница призвала нового главреда «СБ» отменить принудительную подписку

Евгения Пастернак написала открытое письмо новому руководителю главной государственной газеты Дмитрию Жуку и попросила его прекратить принудительную подписку на нее.

Она напомнила, что работников многих государственных учреждений «под угрозой увольнения или лишения премий» заставляют выписывать государственную прессу, «фактически вымогая у людей деньги». В список для обязательной подписки входит и газета Администрации президента «Советская Белоруссия».

«Очень надеюсь, что вы положите этому конец. Даже если вы просто заявите о том, что против того, чтобы газету навязывали, людям будет легче противостоять шантажу вышестоящего начальства», — добавила писательница и предложила журналистам газеты провести расследование: «кто на самом деле стоит за "обязательной подпиской"».