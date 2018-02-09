Евросоюз вновь призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Евросоюз вновь призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в связи с появившейся информацией об очередном смертном приговоре.

«Европейский союз принципиально выступает против применения смертной казни в любое время и в любых обстоятельствах, — говорится в заявлении, распространенном представительством ЕС в Беларуси. — Смертная казнь нарушает право на жизнь и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Таким образом, мы призываем белорусские власти заменить вынесенные смертные приговоры и ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене».

Еще об одном смертном приговоре стало известно в январе этого года. 22 сентября Витебский областной суд приговорил к высшей мере наказания Виктора Лётова, 1987 года рождения.

«Да, человек, к сожалению, совершил уже третье в своей жизни убийство, — сказал 31 января на пресс-конференции в заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович. — Совершил убийство, отбывая наказание тоже за убийство. Убил своего товарища по несчастью — другого осужденного, отбывавшего наказание за другое преступление. Убил из личной неприязни, хладнокровно и жестоко. Это было в исправительной колонии № 13 в Глубоком».

В 2017 году к смертной казни в Беларуси были приговорены пять человек, к пожизненному заключению — трое. Один смертный приговор был приведен в исполнение, отмечает БелаПАН.