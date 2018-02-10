В Малоритском районе волки держат в страхе жителей деревень

Сельские жители из приграничных с Украиной деревень в Малоритском районе (Брестская область) уже не первый день прибывают в страхе — серые хищники все ближе подбираются к их жилищам.

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Отмечается, что волков стало много из-за того, что на приграничной территории запрещена охота.

Как рассказали местные жители ОНТ, пострадавших пока нет, но это, уверены они, лишь вопрос времени. А пока местные жители стараются без особой надобности вечером из домов не выходить.

Егерь Малоритского общества охотников и рыболовов Дмитрий Королюк подтверждает, что в этом году волков очень много. Он говорит, что ежедневно сельчане звонят и сообщают о небольших стаях серых хищников.