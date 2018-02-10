После тяжелой болезни умер актер из «Карточного домика»

Американский актер Рег Э. Кэти, который снялся в сериале «Карточный домик», скончался на 60-м году жизни — последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием.

«Рег был добрейшим человеком, выдающимся актером, настоящим джентльменом. Выражаем соболезнования его семье», — говорится в заявлении компании Netflix, которая занимается производством сериала.

Одним из первых о смерти актера сообщил американский продюсер и сценарист Дэвид Саймон: «Это был не только прекрасный актер, но и один из самых восхитительных людей, с которыми я проводил долгие дни на съемочной площадке».

Рег Э. Кэти начал актерскую карьеру в 1984 году, он известен по ролям в фильмах «Маска», «Семь», а также в сериалах «Прослушка», «Скорая помощь» и «Закон и порядок». В «Карточном домике» он сыграл владельца кафе Freddy’s BBQ Фредди Хейса. В 2015 году за эту роль он получил премию «Золотой глобус», пишет lenta.ru.