Видеофакт. Студентка подарила парню букет из сотен банкнот за 3 тыс. долларов

Чего только люди не делают, чтобы порадовать своих любимых. Очередной «безумный» поступок совершила студентка из Таиланда, которая подарила своему бойфренду огромный букет из… денежных купюр.

По ее словам, парень никак не мог выбрать себе подарок и говорил, что хочет получить что-то мужественное.

И в один момент девушке в голову пришла идея подарить букет из денег. Она сняла со своего банковского счета 100 тысяч бат (чуть более 3 тысяч долларов), отнесла флористу купюры, который и соорудил чудо-букет.

Не исключено, что эта история накануне Дня святого Валентина вдохновит и многих белорусов.