Лидер СДПГ Шульц отказался от поста главы МИД
Просмотров: 43 Комментариев: 0
Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц отказался от поста министра иностранных дел Германии.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров о создании правящей коалиции было достигнуто соглашение по министерских портфелям.
В частности, пост главы внешнеполитического ведомства «отводился» именно Мартину Шульцу.
«Я объявляю об отказе от поста в федеральном правительстве и горячо надеюсь, что на этом дебаты внутри партии завершатся», — заявил он в пятницу 9 февраля.
По словам бывшего президента Европарламента, его амбиции «должны стоять ниже интересов партии», пишет DW.
Обсудим?