Лидер СДПГ Шульц отказался от поста главы МИД

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц отказался от поста министра иностранных дел Германии.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров о создании правящей коалиции было достигнуто соглашение по министерских портфелям.

В частности, пост главы внешнеполитического ведомства «отводился» именно Мартину Шульцу.

«Я объявляю об отказе от поста в федеральном правительстве и горячо надеюсь, что на этом дебаты внутри партии завершатся», — заявил он в пятницу 9 февраля.

По словам бывшего президента Европарламента, его амбиции «должны стоять ниже интересов партии», пишет DW.