Дальмайер выиграла олимпийский спринт, Домрачева — девятая

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В олимпийском Пхёнчхане прошла женская спринтерская гонка. Увы, для белорусских любителей спорта, позитивных эмоций она не принесла.

Первенствовала на дистанции немка Лаура Дальмайер, которая завершила гонку без промахов за 21 минуту 6,2 секунды.

Домрачева объяснила неудачное выступление в спринте

24,2 секунды проиграла ей норвежка Марте Олсбю (1 промах). Бронзу завоевала чешка Вероника Виткова (25,8 секунды отставания от лидера; 1 промах).

Белоруски показали следующие результаты:

9. Дарья Домрачева (46,2; 2).

17. Ирина Кривко (1:11,2; 1).

36. Надежда Скардино (2:01,6; 3).

52. Надежда Писарева (2:22,9; 2).


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Лаура Дальмайер Марте Олсбю Вероника Виткова Дарья Домрачева Надежда Писарева Надежда Скардино Ирина Кривко Город: Пхенчхан

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