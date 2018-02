Дальмайер выиграла олимпийский спринт, Домрачева — девятая

The second Gold Medal of #PyeongChang2018!

10FEB Biathlon - Women's 7.5km Sprint

Gold / DAHLMEIER Laura / GER

Silver / OLSBU Marte / NOR

Bronze / VITKOVA Veronika / CZE

Congratulations. pic.twitter.com/P876Oz6aXH

