Домрачева объяснила неудачное выступление в спринте

Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева рассказала, почему не получилось выступить в первой гонке на Олимпиаде в Пхёнчхане более успешно.

По ее словам, которые приводит pressball.by, «результат, конечно, не тот, что ожидала».

Она призналась, что настраивалась на большее, но результат уже есть и ничего не поправишь: «Может быть, ветер и холод стали отвлекающими моментами».

Теперь, отметила она, важно «сделать правильные выводы».

Комментируя гонку, Домрачева подчеркнула, что во время соревнования «чувствовала себя хорошо».

Напомним, сегодня в спринте белоруска заняла 9-е место, уступив с двумя промахами (1+1) победившей Лауре Дальмайер 46,2 секунды.