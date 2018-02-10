Партия БНФ призывает международные организации предотвратить репрессии властей после выборов

Партия БНФ призывает международные организации использовать «все возможные механизмы политического давления для предотвращения возможной эскалации репрессий в Беларуси по итогам избирательной кампании». Об этом говорится в заявлении организации об условиях проведения очередных местных выборов, которое было принято на заседании сойма организации 10 февраля.

В документе подчеркивается, что накануне выборов депутатов местных советов, которые состоятся 18 февраля, власти Беларуси «не сделали никаких шагов в направлении приведения условий избирательного процесса в соответствие с критериями свободных и справедливых выборов по стандартам ОБСЕ», пишет БелаПАН.

Кроме того, отмечают в партии, в Беларуси «по-прежнему находятся за решеткой политзаключенные, практикуются произвольные обыски в офисах организаций гражданского общества и общественных активистов, широко применяются задержания и административное преследование участников массовых акций протеста».

«По всей стране кандидаты от Партии БНФ и других оппозиционных партий сталкиваются с преследованием и незаконными манипуляциями в агитационной кампании, в то время как для кандидатов — назначенцев власти и выдвиженцев лояльных властям партий создан режим наибольшего благоприятствования», — отмечают в организации.

В ходе текущей избирательной кампании Беларусь «не только не приблизилась к проведению свободных и справедливых выборов, а даже ухудшила уровень своего соответствия критериям ОБСЕ», заявляют в Партии БНФ.

«Особое негодование и тревогу» у партии вызывает «скоординированная атака» государственных СМИ против кампании наблюдения «Право выбора — 2018», которую проводят демократические организации.

Партия БНФ «расценивает эту информационную атаку как попытку дискредитировать обоснованные оценки избирательного процесса, которые делаются наблюдателями на основе выявленных ими неоспоримых фактов незаконных манипуляций и фальсификаций выборов».

Организация «расценивает избирательную кампанию по выборам депутатов местных советов как процедуру назначения властями собственных ставленников в местные органы власти, которая не имеет ничего общего со свободными и честными выборами».

Партия БНФ заявляет «о недоверии избирательным комиссиям, которые сформированы без участия представителей оппозиции».

Организация также «обращает внимание БДИПЧ ОБСЕ и всех международных структур, которые компетентны в деле мониторинга избирательных кампаний, на кампанию дискредитации внутренних наблюдателей, которая осуществляется сейчас государственными медиа».