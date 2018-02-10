МВФ: почти половина экономики Украины находится в «тени»

По мнению Международного валютного фонда, объем теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП. Об этом говорится в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера, обнародованном на сайте Международного валютного фонда.

Фото с сайта gr-news.ru

Авторы указывают, что средний размер теневой экономики в мире составляет 31,9% ВВП.

Как отмечается, в 1991-м объем теневой экономики в Украине составил 38,96% ВВП, а в 2015-м — 42,9%. Наибольший показатель был зафиксирован в 1998-м — 57%, наименьший — в 2008-м (38,96%).

В докладе указывается, что в развитых странах объем теневой экономики составляет 7-15% ВВП. Это касается таких стран, как США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур, пишет ТСН.