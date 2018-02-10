Минский СКА проиграл немецкому «Магдебургу» в первом туре группового этапа Кубка ЕГФ

10 февраля в стартовом матче группового этапа Кубка ЕГФ гандболисты минского СКА проиграли на своей площадке немецкому «Магдебургу» — 31:33 (19:17).

Мячи у хозяев забрасывали: Никита Вайлупов (8), Вячеслав Бохан, Владислав Кулеш (по 5), Владислав Донцов (4), Алексей Ушал (3), Владислав Кривенко (2), Николай Алехин, Глеб Гарбуз, Александр Подшивалов и Артур Рудь (по 1).

Во втором матче группы А датский «Силькеборг» выиграл у словацкого «Татрана» — 27:19 (15:10).

17 февраля СКА встретится на выезде с «Силькеборгом», 24-го — с «Татраном». 3 марта белорусская команда примет датчан дома. 25 марта — игра в Магдебурге, 31-го — на своей площадке со словаками.

Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал, отмечает БелаПАН.