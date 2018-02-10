Женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла Турции в отборочном матче ЧЕ-2019

В третьем матче отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу 2019 года сборная Беларуси проиграла команде Турции — 54:64 (8:19, 16:13, 11:18, 19:14). Матч прошел 10 февраля в Минске.

Это первое поражение команды Натальи Трофимовой в квалификации. 11 ноября прошлого года сборная Беларуси выиграла в гостях у Польши — 70:62, а 15 ноября дома была сильнее Эстонии — 80:63.

Положение команд в группе В после трех туров: Турция — 6 очков (218-163), Беларусь — 5 (204-189), Польша — 4 очка (202-211), Эстония — 3 (187-248).

Расписание оставшихся игр: Беларусь — Польша (14 февраля), Эстония — Беларусь (17 ноября), Турция — Беларусь (21 ноября).

В финальный турнир, который пройдет в Латвии и Сербии, выходят победители восьми отборочных групп и шесть лучших вторых команд, отмечает БелаПАН.