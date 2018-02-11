«Очень сильно ржу и объявляю кастинг адвокатов». Настя Рыбка отреагировала на иск Олега Дерипаски

Белорусская модель, ставшая известной под творческим псевдонимом Настя Рыбка, прокомментировала новость о том, что бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против нее и Александра Кириллова («Алекс Лесли»).

«Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, то есть «Насти Рыбки», и Александра Кириллова, то есть «Алекса Лесли», которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни», — приводит РИА «Новости» слова представителя бизнесмена.

Он подчеркнул, что Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации.

По его словам, «не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги «Насти Рыбки».

Ответ, пока только свою страницу в соцсети от Насти не заставил себя долго ждать.

Она отмечает, что эта ситуация ее рассмешила, но, несмотря на это, она объявляет кастинг адвокатов.