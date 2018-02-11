Лукашенко уверен в развитии белорусско-иранских отношений

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Александр Лукашенко направил поздравления иранскому коллеге Хасану Роухани по случаю 39-й годовщины Исламской революции.

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Он с удовлетворением отметил высокий уровень взаимодействия, который сложился между двумя странами.

По словам Лукашенко, «традиционно теплый и дружественный характер белорусско-иранских отношений будет способствовать успешной реализации стратегических совместных проектов».

Также дружба между Минском и Тегераном поможет, по мнению белорусского лидера, «дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений».


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Тэги: Беларусь-Иран Персона: Александр Лукашенко Хасан Роухани

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