5 лет за секс до брака: политики предлагают изменить уголовное законодательство
В Индонезии многие политические партии выступают за изменение уголовного законодательства. В частности, планируется ввести ответственность за секс до брака и однополые связи.
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Как отмечается, у нового закона много противников в стране. В том числе и гетеросексуальных пар, которые хотят интимной близости, не вступая в брак.
Предлагается, ввести наказание за секс до брака и измену супругу тюремное заключение сроком до пяти лет.
Но больше всего нововведений бояться немногочисленные представители ЛГБТ-сообщества.
В то же время, значительное число политиков считает, что новый закон на будущих выборах позволит привлечь на их сторону голоса ортодоксальных мусульман, пишет lenta.ru.
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