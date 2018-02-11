5 лет за секс до брака: политики предлагают изменить уголовное законодательство

В Индонезии многие политические партии выступают за изменение уголовного законодательства. В частности, планируется ввести ответственность за секс до брака и однополые связи.

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Как отмечается, у нового закона много противников в стране. В том числе и гетеросексуальных пар, которые хотят интимной близости, не вступая в брак.

Предлагается, ввести наказание за секс до брака и измену супругу тюремное заключение сроком до пяти лет.

Но больше всего нововведений бояться немногочисленные представители ЛГБТ-сообщества.

В то же время, значительное число политиков считает, что новый закон на будущих выборах позволит привлечь на их сторону голоса ортодоксальных мусульман, пишет lenta.ru.