В Бресте маршрутка попала в ДТП и перевернулась: травмы получили пять человек

В Дорожно-транспортном происшествии в городе на Буге с участием маршрутного такси пострадали пять человек.

Фото УГАИ Брестской области

Авария произошла сегодня в 6.55 на перекрестке улиц Орловской и Гаврилова. Маршрутка №15 столкнулась с легковым автомобилем такси и перевернулась.

Как сообщает областное управление ГАИ, за рулем маршрутного такси «Фольксваген» был местный житель 1968 года рождения. Двигался по улице Орловской, на перекрестке неравнозначных дорог с улицей Гаврилова он не уступил дорогу автомобилю Toyota Prius. Светофоры в момент аварии не работали.

В ДТП травмированы три женщины и двое мужчин. Мужчины после оказания медицинской помощи отпущены домой.

По факту ДТП проводится проверка, пишет БелаПАН.