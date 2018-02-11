В Бресте маршрутка попала в ДТП и перевернулась: травмы получили пять человек

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В Дорожно-транспортном происшествии в городе на Буге с участием маршрутного такси пострадали пять человек.

В Бресте маршрутка попала в ДТП и перевернулась: травмы получили пять человек
Фото УГАИ Брестской области

Авария произошла сегодня в 6.55 на перекрестке улиц Орловской и Гаврилова. Маршрутка №15 столкнулась с легковым автомобилем такси и перевернулась.

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Как сообщает областное управление ГАИ, за рулем маршрутного такси «Фольксваген» был местный житель 1968 года рождения. Двигался по улице Орловской, на перекрестке неравнозначных дорог с улицей Гаврилова он не уступил дорогу автомобилю Toyota Prius. Светофоры в момент аварии не работали.

В ДТП травмированы три женщины и двое мужчин. Мужчины после оказания медицинской помощи отпущены домой.

По факту ДТП проводится проверка, пишет БелаПАН.


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Тэги: ДТП Город: Брест

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