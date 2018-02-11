Вера Лапко заменила Александру Саснович в матче Кубка федерации

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Первый номер белорусской сборной Александра Саснович не смогла полностью восстановиться к сегодняшнему поединку с немкой Татьяной Марией.

Вера Лапко заменила Александру Саснович в матче Кубка федерации

Фото pixabay.com

На первую встречу сегодняшнего игрового дня заявлена Вера Лапко.

Напомним, в субботу, десятого февраля, Саснович проиграла свой поединок Антонии Лёттнер — 5:7, 4:6.

На послематчевой пресс-конференции спортсменка призналась, что у нее «небольшие проблемы, но я не хочу о них говорить».


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Тэги: Кубок федерации женский теннис Персона: Вера Лапко Александра Саснович Город: Минск

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