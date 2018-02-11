Костусев обжаловал действия избиркома, не указавшего в листовке его председательство в Партии БНФ

Избирательная комиссия, которая изготавливала информационные листовки о кандидатах в депутаты по Шкловскому городскому округу № 54, не указала часть биографических сведений о кандидате в депутаты Григории Костусеве.

В частности, сообщил он БелаПАН, в листовке не было информации о том, что политик является председателем Партии БНФ.

По словам Костусева, свои биографические данные в электронном и письменном виде он передал в избирательную комиссию на следующий день после своей регистрации кандидатом в депутаты Могилевского областного совета.

«Замечаний по объему и содержанию информации не было, приняли документы. Но когда я посмотрел листовки, из них были выброшены сведения о месте жительства, то, что я являюсь автором ряда публикаций, что являюсь председателем Партии БНФ, — сказал политик. — Все это важные пункты. При этом у других кандидатов написано даже, что «они активно работают в интернете, чтобы делать связи между населением и властью» и тому подобное».

Исключение ряда пунктов биографии, считает Костусев, сделано для того, чтобы «принизить его статус как кандидата, показать его неперспективность».

8—9 февраля Костусев подал жалобы в Шкловскую окружную комиссию, в Могилевскую областную комиссию, а также по электронной почте — в Центризбирком и Генеральную прокуратуру.