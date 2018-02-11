Бывший руководитель НТВ Евгений Киселев стал ведущим новой программы «Белсата»

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Известный российский телеведущий, бывший руководитель телеканала НТВ Евгений Киселев выступил в роли соведущего нового ток-шоу «Территория правды».

Бывший руководитель НТВ Евгений Киселев стал ведущим новой программы «Белсата»

Запись нового русскоязычного шоу канала было записано на этих выходных в Вильнюсе. Партнершей Киселева будет известная белорусская журналистка Светлана Калинкина.

Как стало известно «Свабодзе», в первых передачах примут участие российский писатель Виктор Ерофеев, обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр, российский оппозиционер Владимир Милов, украинский публицист Юрий Романенко. С белорусской стороны — Александр Класковский и Павел Усов.


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Тэги: Белсат ток-шоу Персона: Виктор Ерофеев Павел Фельгенгауэр Владимир Милов Юрий Романенко Александр Класковский Павел Усов Евгений Киселев Светлана Калинкина Город: Вильнюс

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