Бывший руководитель НТВ Евгений Киселев стал ведущим новой программы «Белсата»

Известный российский телеведущий, бывший руководитель телеканала НТВ Евгений Киселев выступил в роли соведущего нового ток-шоу «Территория правды».

Запись нового русскоязычного шоу канала было записано на этих выходных в Вильнюсе. Партнершей Киселева будет известная белорусская журналистка Светлана Калинкина.

Как стало известно «Свабодзе», в первых передачах примут участие российский писатель Виктор Ерофеев, обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр, российский оппозиционер Владимир Милов, украинский публицист Юрий Романенко. С белорусской стороны — Александр Класковский и Павел Усов.