«Взрыв, стекла затряслись, гляжу, а там купол огня». Очевидцы рассказали о крушении Ан-148

Жители Раменского района стали очевидцами крушения пассажирского лайнера Ан-148 в Подмосковье.

Телеграм-канал Life SHOT опубликовал видео с их словами о катастрофе:

— Турбина как при взлете, потом тишина. И взрыв, стекла затряслись, гляжу, а там купол (огня). Как шапка у гриба. И все, мы побежали туда. Пришли, а там тела. Но они под снегом.

Напомним, днем в воскресенье, 11 февраля, в районе деревни Аргуново (Раменский район) разбился пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), связь с Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевшем по маршруту Москва — Орск, пропала вскоре после вылета самолета из аэропорта «Домодедово».

Лайнер вылетел из аэропорта в 14:21 по московскому времени, задержка составила 21 минуту.