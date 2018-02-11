Лавров прокомментировал возможность признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о возможности признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» он заявил, что отступление от минских соглашений будет «колоссальной ошибкой».

«Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров и когда это одобрено Советом Безопасности, мы всегда держим и выполняем», — цитирует РБК чиновника.