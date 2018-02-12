В Светлогорске собирают подписи под петицией в госорганы с требованием разобраться с заводом беленой целлюлозы

11 февраля в Светлогорске прошел агитационный пикет кандидата в депутаты Гомельского областного совета по Молодежному округу Юрия Ляшенко.

На массовом мероприятии выступили помимо кандидата политики Николай Статкевич и Евгений Афнагель, представляющие незарегистрированную организацию Белорусский национальный конгресс, а также члены инициативной группы по мониторингу ситуации с заводом беленой целлюлозы.

Ляшенко в своем выступлении остановился на основных пунктах своей программы — это коммунальные проблемы, защита предпринимательской деятельности, создание безбарьерной среды (кандидат сам является инвалидом-колясочником) и вопросы экологии.

Стоит отметить, что последние месяцы в городе и окрестных деревнях стоит плохой запах от нового завода беленой целлюлозы, построенного китайской корпорацией. Люди жалуются на ухудшение состояния здоровья, удушье, тошноту и рвоту. Руководство завода и города уверяют граждан, что «дурно пахнущие» газы не вредны для здоровья.

«Как оказалось, у руководства завода и города даже нет необходимого оборудования для определения концентраций меркаптанов — а именно об этой группе газов идет речь в нашем случае. Это не просто дурно пахнущие газы, как нам внушали все эти месяцы. Есть несколько докторских диссертаций, защищенных в России, в которых исследована связь присутствия меркаптанов в воздухе в промышленных городах и ряда заболеваний, в том числе щитовидной железы. А признания, что завод «воняет» именно меркаптанами, мы добились только 23 января на встрече с руководством завода. Тогда же мы получили обещание, что будет заключен договор на методику выявления этих газов и будет закуплен хромотограф. Значит, хоть какие-то шаги уже сделаны», — сказал БелаПАН руководитель инициативной группы по мониторингу ситуации с заводом Тельман Маслюков.

С этой же информацией он выступил на пикете в Светлогорске.

На агитационном мероприятии, по словам Ляшенко, присутствовало не менее пятидесяти человек. Они поставили свои подписи под обращениями в концерн «Беллесбумпром» и Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Для руководства концерна жители Светлогорска подготовили 15 вопросов о деятельности нового завода. Заявители интересуются: есть ли экологический паспорт на новое предприятие, кто и каким образом проводит инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ, кто и когда подписал комплексные природоохранные разрешения для завода.

Они также интересуются: кто дал разрешение гендиректору ЦКК запускать новое производство без использования очистных сооружений и необходимого оборудования?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подписанты обращения просят разобраться с зональной санстанцией, которая дает людям неудовлетворительные ответы на обращения, и реализовать меры по комплексному обследованию здоровья жителей деревни Якимова Слобода, а также ввести социально-гигиенический мониторинг за санитарно-эпидемиологическим состоянием территории и состоянием здоровья населения Светлогорского района.