В Беларуси ожидается потепление

В понедельник в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили в Гидрометцентре республики, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -3..+2°С.

В столице существенных осадков не ожидается (их вероятность составляет 10-20%). Ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха утром -1..-3°С, днем и вечером около 0°С.