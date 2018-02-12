В Беларуси ожидается потепление
В понедельник в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.
Как сообщили в Гидрометцентре республики, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -3..+2°С.
В столице существенных осадков не ожидается (их вероятность составляет 10-20%). Ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха утром -1..-3°С, днем и вечером около 0°С.
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