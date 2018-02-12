Положительное сальдо внешней торговли за 2017 год превысило 63 млн долларов

Национальном банке сообщили, что в 2017 году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 63,2 млн долларов. За декабрь прошлого года, по уточненным данным, оно сократилось на 327,7 млн.

Как отмечает БелаПАН, в 2016-м сальдо было отрицательным и составляло 70,6 млн долларов.

За 2017 год по сравнению с 2016 годом Беларусь увеличила внешнеторговый оборот товаров и услуг на 21,5% до 72 млрд 807,2 млн долларов. При этом экспорт вырос на 21,7% и составил 36 млрд 435,2 млн долларов, импорт — на 21,2% до 36 млрд 372 млн долларов.

По данным Нацбанка, внешнеторговый оборот товаров в 2017 году увеличился на 23,6% и составил 60 млрд 227,2 млн долларов. Экспорт товаров вырос на 24% до 28 млрд 651,9 млн долларов, импорт — на 23,3% до 31 млрд 575,3 млн. Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами составило 2 млрд 923,4 млн долларов (в 2016 году сальдо составляло минус 2 млрд 511,3 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за 2017 год вырос на 12,1% и составил 12 млрд 580 млн долларов. При этом экспорт услуг вырос на 13,9% до 7 млрд 783,3 млн долларов, импорт — на 9,3% до 4 млрд 796,7 млн. Положительное сальдо внешней торговли услугами за прошлый год составило 2 млрд 986,6 млн долларов против 2 млрд 440,7 млн в 2016 году.