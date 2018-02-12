В Гродно на месте строительства развлекательного центра обнаружено захоронение солдат

11 февраля в Гродно при проведении земляных работ на строительстве торгово-развлекательного объекта были найдены вещи предположительно времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, обнаружены фрагменты двух стволов, противогаза, каски, ложки, котелка и 133 патрона неустановленного калибра. Также найдены фрагменты костей и черепов, пишет БелаПАН.

Информация передана в военный комиссариат и соответствующие службы. Проводится проверка.

Как сообщили БелаПАН в областной милиции, подобная находка «в таком формате» — единственная как минимум за последние пять лет. Информация передана в военный комиссариат и соответствующие службы. Проводится проверка.

По информации местного интернет-ресурса hrodna.life, останки предположительно трех солдат обнаружены во время работ по установке шумозащитного экрана на территории строящегося торгово-развлекательного комплекса «Triniti».

Все работы были приостановлены, на место находки прибыли руководители строительства.

«Останки, а также армейскую амуницию, обнаружили наши строители, когда копали шурфы для установки шумозащитных экранов. Ковш экскаватора вместе с землей достал все это наружу, — цитирует ресурс маркетолога ТРК «Triniti» Сергея Иванова. — Удивление, конечно, было невероятное — такие находки не каждый день происходят. Мы отнеслись со всем вниманием и сообщили заинтересованным службам. Администрация «Triniti» оказывает всю необходимую помощь в проведении изысканий».

Об инциденте проинформированы милиция, Следственный комитет и Госкомитет судебных экспертиз (ГКСЭ). Сотрудники ГКСЭ обнаружили в земле один из солдатских медальонов, которые бойцы носили при себе.

На время археологических экспертиз строительные работы на участке приостановлены.

Фото с сайта news.21.by