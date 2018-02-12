Сегодня в Чернигове пройдет предварительное заседание по делу белорусского «шпиона» Юрия Политики

/ Общество
Просмотров: 96 Комментариев: 0

В Чернигове 12 февраля состоится предварительное судебное заседание по делу обвиняемого в шпионаже гражданина Беларуси Юрия Политики.

Как ожидается, суд начнется в 16:00 по киевскому времени, сообщил БелаПАН старший советник, консул посольства Беларуси в Украине Сергей Бобов.

По его словам, сегодня судьи должны назначить дату основного заседания суда. Белорусские дипломаты намерены следить за ходом судебных заседаний.

МИД: белорусский «шпион», задержанный в Украине, сообщил о пытках со стороны СБУ

«Я буду присутствовать на суде», — уточнил Бобов.

Как сообщалось, белорусскому гражданину инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж; передача или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства).

В случае доказательства судом вины Юрию Политике грозит до 15 лет лишения свободы.

Статья также предусматривает возможность конфискации имущества. Сейчас обвиняемый содержится в СИЗО Чернигова, срок содержания под стражей ему продлен до 26 февраля.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Украина Беларусь-Украина шпионаж Персона: Юрий Политика Сергей Бобов Город: Чернигов

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)