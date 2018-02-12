Два фигуранта дела белорусских авторов «Регнума» обжаловали приговор, третий сделает это сегодня

Два из трех фигурантов дела белорусских авторов российских информационных ресурсов — Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин — обжаловали в Верховном суде приговор Минского городского суда, вынесенный 2 февраля.

Юрий Павловец и его защитник сделают это сегодня, 12 февраля, сообщила БелаПАН супруга обвиняемого Любовь Павловец.

2 февраля Мингорсуд приговорил трех белорусских авторов российских информресурсов Регнум, «Лента.ру» и «Евразия Дейли» к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года и освободил их из-под стражи.

Преподаватель БГУИР кандидат исторических наук Юрий Павловец, главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко и сторож из Бреста Дмитрий Алимкин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц).

Суд прекратил производство в отношении Шиптенко и Павловца по ч. 1 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность) в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления.

До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ее они дали после освобождения.