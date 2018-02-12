Глава «Беллесбумпрома»: проблема с неприятным запахом от Светлогорского ЦКК сильно раздута

По словам председателя концерна «Беллесбумпром» Юрия Назарова, проблема с неприятным запахом от Светлогорского ЦКК «сильно раздута». Об этом он заявил 12 февраля на пресс-конференции в Минске.

Отвечая на вопрос БелаПАН о том, как решается данная проблема, Назаров заявил, что «непонятно для чего поднимается этот ажиотаж. Сегодня завод работает в режиме пробного производства, поэтому есть проблемы. Но мы знаем, как их решать, и решаем. Я не вижу проблем с запуском».

На уточняющий вопрос, когда предприятие выйдет на проектную мощность, он заметил: «Это сложный технологический процесс. На предприятии производится сложная высокотехнологичная продукция. Выход на проектную мощность — это по мировой практике годы. Мы планируем, что до конца 2018 года выйдем на проектную мощность».

При этом глава концерна подчеркнул: «Драйвером роста экономики отрасли станут целлюлозно-бумажные предприятия: завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК» и завод мелованных и немелованных видов картона в филиале Добрушской бумажной фабрики».

По словам Назарова, производство в Светлогорске ежегодно будет перерабатывать около 2,5 млн куб. м древесины и выпускать 400 тыс. тонн сульфатной беленной целлюлозы на сумму около 300 млн долларов. Уже произведено около 3 тыс. тонн продукции, из которых 300 тонн экспортировано на европейский рынок. На заводе в Добруше из целлюлозы, полученной в Светлогорске, будет производиться 200 тыс. тонн картона на сумму около 250 млн долларов.

«Основная часть продукции этих двух предприятий будет экспортироваться, благодаря чему экспорт по концерну может увеличиться в два раза», — отметил председатель концерна.

Последние месяцы в городе и окрестных деревнях стоит неприятный запах от нового завода беленой целлюлозы, построенного китайской корпорацией. Люди жалуются на зловоние, ухудшение состояния здоровья — першение в горле, тошноту и рвоту, обострение хронических заболеваний.

Так, на подобные проблемы жалуются жители деревни Якимова Слобода. В ответ на их неоднократные обращения власти, экологические и санитарные службы, а также руководство завода заверяют, что «дурно пахнущие вещества» не опасны для здоровья.