Порошенко: господин Путин, пожалуйста, прекратите убивать людей в Украине

Глава украинского государства Петр Порошенко уверен, что у его российского коллеги Владимира Путина нет стратегии по Донбассу.

«В «Минске» все четко сказано: вывести войска, закрыть границу, соблюдать перемирие и прекратить убийства. После этого мы можем начать политический процесс», — отметил Порошенко.

Он убежден, что Путин «понятия не имеет, что делать с Донбассом», пишет УНИАН. «Путин просто должен был признать, что это украинская территория, и уважать международное право. Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей — в Украине, Сирии и в других регионах мира!»