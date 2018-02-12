Порошенко: господин Путин, пожалуйста, прекратите убивать людей в Украине

/ Мир
Просмотров: 354 Комментариев: 0

Глава украинского государства Петр Порошенко уверен, что у его российского коллеги Владимира Путина нет стратегии по Донбассу.

«В «Минске» все четко сказано: вывести войска, закрыть границу, соблюдать перемирие и прекратить убийства. После этого мы можем начать политический процесс», — отметил Порошенко.

Он убежден, что Путин «понятия не имеет, что делать с Донбассом», пишет УНИАН. «Путин просто должен был признать, что это украинская территория, и уважать международное право. Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей — в Украине, Сирии и в других регионах мира!»


Сюжет: Война в Украине

Другие материалы на эту тему:
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: Украина Россия-Украина переговоры по Украине в Минске Персона: Петр Порошенко

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)