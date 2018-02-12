В Минске судят украинского журналиста — его обвиняют в шпионаже

Дело в отношении Павла Шаройко рассматривает в закрытом режиме Верховный суд. КГБ и Генпрокуратура отказались дать комментарии.

Аккредитованного в Беларуси корреспондента Украинского радио Павла Шаройко задержали 25 октября 2017 года и поместили в следственный изолятор КГБ. Об этом стало известно только через три недели, после сообщения в Facebook руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании.

«Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием», — сообщил на брифинге 20 ноября официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин. По его словам, журналист «создал агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».

По информации ведомства его деятельность координировал сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов. Он якобы действовал под прикрытием должности советника посольства Украины. Его объявили персоной нон грата и выслали из Беларуси.

Министерство обороны Украины опровергло эту информацию.