К приезду Лукашенко слуцких рабочих заставляют наводить порядок в выходной

/
Просмотров: 841 Комментариев: 0

В Слуцке ждут приезд президента 16 февраля, сообщает Кurjer.info.

По информации местных журналистов, одна из главных целей визита — «сахарный вопрос». Президент, чиновники и промышленники будут решать, как слуцкому заводу и подобным сахарным заводам Беларуси выходить из кризиса.

Работники мясокомбината, пожелавшие остаться неизвестными, сказали что в минувшую субботу они выходили на работу, чтобы подготовиться: мыли лестницы, убирали территорию, чистили дорожки от снега.

На Случчине Лукашенко был последний раз в октябре — тогда он посетил республиканский семинар по технологиям ремонта и восстановления автомобильных дорог местного назначения в деревне Рачковичи.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: Слуцкий сахарорафинадный комбинат Слуцкий сыродельный комбинат Слуцкий мясокомбинат Персона: Адександр Лукашенко Город: Слуцк

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)