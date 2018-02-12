К приезду Лукашенко слуцких рабочих заставляют наводить порядок в выходной

В Слуцке ждут приезд президента 16 февраля, сообщает Кurjer.info.

По информации местных журналистов, одна из главных целей визита — «сахарный вопрос». Президент, чиновники и промышленники будут решать, как слуцкому заводу и подобным сахарным заводам Беларуси выходить из кризиса.

Работники мясокомбината, пожелавшие остаться неизвестными, сказали что в минувшую субботу они выходили на работу, чтобы подготовиться: мыли лестницы, убирали территорию, чистили дорожки от снега.

На Случчине Лукашенко был последний раз в октябре — тогда он посетил республиканский семинар по технологиям ремонта и восстановления автомобильных дорог местного назначения в деревне Рачковичи.